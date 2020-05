Konfiskata majątku bez wyroku sądu. Ziobro forsuje drakońskie prawo, a przedsiębiorcy protestują

Resort Zbigniewa Ziobry chce wprowadzić nowe przepisy pozwalające na tzw. prewencyjną konfiskatę majątku. W praktyce oznaczałoby to, że bez wyroku sądu państwo mogłoby przejąć majątek podejrzanego i to na nim ciążyłby obowiązek udowodnienia swojej niewinności. - Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy - alarmuje Rada Przedsiębiorczości.

Podziel się Dodaj komentarz