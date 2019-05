Koniec niemiłych niespodzianek w innogy go. Firma reaguje na sygnały klientów

Wszystko zaczęło się od recenzji usługi innogy go, jaka wczesnym popołudniem we wtorek pojawiła się na facebookowym profilu firmy.

"Wynająłem samochód koło 9, przejechałem 30 min, wysiadłem z auta, kliknąłem zakończenie wynajmu. Auto się zamknęło, ja zamknąłem aplikację, myśląc, że wszystko jest ok. Dziś koło 10 dostałem SMS-a, że wynajem wciąż trwa, włączyłem aplikację, a tam naliczone 1700 zł!" - napisał klient innogy go.

Money.pl zwrócił się do innogy go z pytaniem, czy faktycznie opisany problem się powtarza, a jeśli tak, to czy nie ma możliwości wprowadzenia systemowego jego rozwiązania.