Koniec rządu Olafa Scholza? "Krytyczne rozmowy w niemieckiej koalicji"

1 listopada doszło do wycieku projektu programu FDP. Minister finansów przedstawił w dokumencie plan obniżek podatków i ograniczenia już przyjętej polityki klimatycznej. Politco zwraca uwagę, że te propozycje, są zgodne z podejściem FDP do zrównoważonego budżetu, ale są sprzeczne z programami SPD i Zielonych.

Dokument ma 18 stron i porównano go do projektu z 1982 r. autorstwa ówczesnego ministra gospodarki Otto Grafa Lambsdorffa (również z FDP). Pomysły Lambsdorffa - przypomina Politico - doprowadziły do upadku rządu kierowanego przez SPD, a następnie przejęcia władzy przez chadeków i 16-letnich rządów Helmuta Kohla.