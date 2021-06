Kopalnia Turów. Sasin nie przewiduje szybkiego porozumienia

We wtorek w Pradze obie strony kontynuują rozmowy w sprawie kopalni w Turowie.

- Zależy nam na tym, aby ten spór rozwiązać. Strona czeska deklaruje chęć polubownego rozwiązania konfliktu i, tak jak to ustalił pan premier Mateusz Morawiecki z premierem Babiszem, wycofania skargi do TSUE po zawarciu stosownego porozumienia - powiedział Jacek Sasin we wtorek w „Sygnałach Dnia”.