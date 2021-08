Korki w góry i nad morze. Zobacz, jak się jedzie po głównych trasach

Czas to pieniądz. Wiedzą to np. kierowcy ciężarówek czy kurierzy, którzy codziennie mierzą się z korkami. Ile nerwów to kosztuje, przypomina sobie Kowalski w wakacje, gdy sam musi np. przemierzyć pół Polski, by dotrzeć nad morze lub w góry.

Jest kilka tras, które w wakacje są mocno oblegane. Np. na drodze A6 w okolicach Szczecina w sobotę i niedzielę w południe jedzie się ze średnią prędkością około 45 km/h, a o tej samej porze w dni robocze można jechać prawie dwa razy szybciej - wynika z danych aplikacji Yanosik.

Twórcy aplikacji służącej m.in. do nawigacji pokazują też, że w weekendy wolniej jeździ się w okolicach Kołobrzegu czy Trójmiasta.

"Jeśli planujecie wyjazd nad morze, to zalecamy wam obranie trasy z pominięciem okolic Szczecina. Na głównym odcinku prowadzącym nad Bałtyk jest ogromny remont, który powoduje korki" - wskazują twórcy aplikacji.

Nie każdy lubi relaksować się na piasku, przy wodzie. Ale jadąc w góry też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Niektóre trasy mogą zaskoczyć korkiem.

"Planując trasę do górskich miejscowości znajdźcie lepiej alternatywną drogę dla DK3 w okolicach Szklarskiej-Poręby, DK47 i DK 49 przy Nowym Targu. O wiele szybciej dostaniecie się do celu wybierając autostradę A1 lub A4" - radzi Yanosik.

- Nasze dane wskazują na wzmożony ruch w soboty w godzinach od 12 do 14 na DW 946 przy Żywcu i DW 981 przy Krynicy-Zdrój w tych samych godzinach. Co ciekawe, na DW 946 przy Żywcu znacznie szybciej pojedziemy w sobotę, aniżeli w piątek - różnica to aż 8 km/h - wylicza Julia Langa z Yanosik.pl.

- Dużym zaskoczeniem jest również podróż na DK47, na której w godzinach od 12 do 14 panuje znacznie większy ruch. W tym czasie średnia prędkość jazdy to 35 km/h. Jeśli mamy możliwość, to lepiej jechać tym odcinkiem wczesnym rankiem lub wieczorem - podpowiada.

Z niedużą prędkością pojadą ci, którzy wybierają się do Szklarskiej Poręby na odpoczynek - 27 km/h to maksimum możliwości w godzinach od 12 do 18.

