Koronawirus. British Airways zawiesza wszystkie loty do Chin

We wtorek odpowiednie służby brytyjskie zaleciły, by obywatele Wielkiej Brytanii zrezygnowali z podróży do Chin, chyba że są one niezbędne.

British Airways nie jest pierwszą linią lotnicza, która w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zadecydowała o zmianie w rejsach do Chin. W poniedziałek PLL LOT umożliwił klientom zmianę terminu lotu do Chin albo zwrot kosztów biletów tym pasażerom, którzy w zaistniałych okolicznościach nie chcą do Chin lecieć.