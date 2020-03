Koronawirus. Fundacja Billa i Melindy Gatesów włącza się do walki z wirusem

Ponadto organizacja Gatesów zaangażowała się też w poszukiwanie testów, które pozwoliłyby w warunkach domowych stwierdzić zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Próbka do badania miałaby zostać pobrana na podstawie wymazu z nosa. Na wyniki trzeba by było czekać maksymalnie dwa dni. Jednocześnie miałyby one trafiać także do służby zdrowia - informuje tvn24.pl.