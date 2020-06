Koronawirus. GIS poluzował wytyczne dla przedszkoli

W połowie maja dzieci wróciły do przedszkoli. W pierwszych dniach niewielu rodziców zdecydowało się wysłać dziecko do przedszkola, ale z upływem czasu grono zainteresowanych się zwiększyło. Zapewne dlatego Główny Inspektor Sanitarny zmienił nieco wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Według dotychczas obowiązujących zasad, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali na jedno dziecko w grupie do lat trzech i każdego opiekuna musiała wynosić co najmniej 4 mkw. Teraz będzie to minimum 2,5 mkw.