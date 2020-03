Koronawirus. Jeden z najbogatszych Polaków rusza z pomocą. W ślad idą kolejni

- Sytuacja w firmie jest stabilna. Póki co pracujemy, ale nie wiem, tak jak pewnie wszyscy polscy przedsiębiorcy, co będzie jutro, a nawet co wydarzy się za godzinę. Dbamy o bezpieczeństwo w firmie, mamy odpowiedzialnych ludzi i wszystkim nam jednakowo zależy, żeby jak najszybciej wszystko wróciło do normy. Wszyscy zdajemy dobie sprawę z powagi sytuacji - odpowiada, ważąc każde słowo Gierszewski.