Koronawirus w Japonii. Sytuacja gospodarcza wciąż się pogarsza

Japończycy to ludzie z natury wyważeni i trzymający emocje na wodzy. Gdy więc rząd pisze, że gospodarka znajduje się w "wyjątkowo trudnej sytuacji", a jej kondycja "szybko się pogarsza", to można to odczytywać jako alarm najwyższego stopnia.

