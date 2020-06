Koronawirus w Niemczech. Częściowy lockdown w mieście, w którym stwierdzono duże ognisko zakażeń

- Zniesiemy obostrzenia tak szybko jak to możliwe, ale najpierw musimy mieć pewność, że to bezpieczne – powiedziałArmin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii.

Laschet, dwukrotnie wybrany do Parlamentu Europejskiego, dziś jest wskazywany jako poważny pretendent do zastąpienia Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec. W przyszłym roku upłynie czwarta kadencja jej rządów.

Lokalnych ognisk nie wolno lekceważyć. We wtorek szef Instytutu Roberta Kocha ds. zdrowia publicznego, Lothar Wieler, powiedział, że to właśnie one były głównym czynnikiem przyczyniającym się do gwałtownego wzrostu w ostatnich dniach wskaźnika reprodukcji koronawirusa, obecnie szacowanego w Niemczech na 2,76.