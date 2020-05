Koronawirus w Polsce i na świecie. Analizujemy dane dot. śmiertelności w Hiszpanii, Lombardii i polskich dużych miastach

Materiał zawiera liczne wykresy - poczekaj na ich załadowanie.

Blisko 1,4 mln zakażonych, 141 tys. zgonów. To oficjalny bilans koronawirusa w Europie na 4 dzień maja. Oficjalny, ale wcale nie najpewniejszy. Epidemiolodzy szacują, że nosicielami wirusa może być już niemal 7 mln osób. To pięć razy więcej.

I nie powinno to dziwić, to wynik prostej statystyki. Zaledwie 20 proc. chorych ma silne objawy i zgłasza się po pomoc. Reszta przechodzi chorobę bezobjawowo lub ma niewielkie problemy. Po pomoc nigdy nie idzie. Nie przechodzi więc testu, nie jest wyłapana. W statystykach tych ludzi nie ma. A jest ich ogrom.

Mówiąc inaczej - koronawirus objął populację równą liczbie mieszkańców Bułgarii (7 mln). Bez problemu zaatakowałby wszystkich mieszkańców np. Danii (5 mln) lub Finlandii (5 mln).

Zobacz także: Ceny żywności w górę. Kołodziejczak: pośrednicy windują ceny

Gdyby te szacunki przenieść na polskie warunki, to zamiast o 14 tys. zakażonych (liczba potwierdzonych przypadków wirusa) powinniśmy mówić o niemal 70 tys. I nie jest to tajemnica. O takim stosunku mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski, o takich danych wielokrotnie mówił prof. Krzysztof Simon, ordynator szpitala zakaźnego we Wrocławiu.

W siłę koronawirusa w ostatnich tygodniach wielu nie wierzyło. To błąd.

Wystarczy sprawdzić śmiertelność w Europie, by wiedzieć, z jakim zagrożeniem się mierzyliśmy i wciąż mierzymy. I tak w marcu i kwietniu w Europie kolejne tygodnie przynosiły blisko 70 tys. i więcej zgonów. W szczytowym momencie epidemii w ciągu jednego tygodnia służby w sporej części Europy zarejestrowały 87 tys. zgonów. Warto to przypomnieć - mowa o zgonach odnotowanych w ciągu zaledwie 7 dni.

A to wciąż tylko część "pełnej" liczby. To dane EuroMOMO, czyli programu mierzenia śmiertelności w Europie. Jest prowadzony wspólnie przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i WHO. Projekt tworzony jest przez duńskich analityków.

W sumie dane dot. śmierci w kolejnych tygodniach roku przekazują 24 kraje. Niestety na liście nie ma Polski. A to sprawia, że wspomniane 87 tys. zgonów w jednym tygodniu to wciąż liczba niepełna. Jednocześnie sami autorzy projektu przyznają, że czasami dane są weryfikowane z opóźnieniem i dopiero po pewnym czasie dochodzą pełne informacje.

Koniec galerii handlowych, jakie znamy. Biznes już myśli o... wychodzeniu na ulice

Warto statystyki z 2020 roku odnieść do innych miesięcy. Zwykle najwyższą śmiertelność w grupie 24 krajów można było zaobserwować w styczniu. To oczywiście efekt zimy i grypy. Na to oczywiście nakładają się dodatkowe czynniki, jak np. smog. W kolejnych miesiącach tygodniowa liczba zgonów odnotowanych w grupie EuroMOMo spadała. Tak się nie stało w 2020 roku.

I warto tu dodać, że tylko w 2020 roku statystyki zgonów były "zbijane" przez zamknięcie niemal całego świata i całej Europy. To doskonale pokazuje, że gdyby nie podjęte środki ostrożności, to liczba ofiar koronawirusa byłaby zdecydowanie większa.

Odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby nie ograniczenia, nie ma. Na podstawie wykresów widać jednoznacznie, że koronawirus zdystansowałby nawet najsilniejsze ataki grypy z ostatnich lat.

Hiszpanie i Włosi wiedzą tylko o części zgonów

Jednocześnie najprawdopodobniej nie mamy nawet pojęcia, jak wiele ofiar przyniósł wirus. Powód? Oficjalne statystyki z poszczególnych krajów mogą być dość znacznie niedoszacowane.

Wszystko przez sposób klasyfikowania ofiar. W wielu krajach - w tym również w Polsce - oficjalne statystyki są budowane głównie na bazie potwierdzonych lub podejrzewanych zakażeń. A przecież często ustalenie powodów śmierci jest skomplikowane. W codziennych danych nie ma też informacji o zgonach np. osób samotnych. One nie będą już obiektem testów. One nie trafią do statystyk koronawirusowych.

Olbrzymie zmiany w sklepach. Rząd stawia warunki. Poznaliśmy szczegóły

Oficjalne dane nie zawierają również ofiar przepełnionej służby zdrowia. W końcu jak policzyć tych, których można by uratować, gdyby lekarze nie byli zajęci walką o życie? Z pomocą przychodzi prognozowana śmiertelność w kolejnych tygodniach, oficjalna liczba zgonów odnotowanych w poszczególnych częściach miesiąca oraz informacje o zgonach spowodowanych koronawirusem. Dane na ten temat zebrał "Financial Times" i je przytaczamy.

I tak np. od 11 marca do 14 kwietnia w Hiszpanii koronawirus zabił 18 tys. osób. Jednocześnie liczba zgonów powyżej prognozowanych na ten rok to 26 tys. Hiszpanie w ciągu miesiąca mieli 8 tys. nadmiarowych zgonów, które zbiegają się z pandemią koronawirusa. I tu ukryte mogą być niezbadane ofiary wirusa, ale również ofiary słabej służby zdrowia.

I widać to na poniższym wykresie. Pik nadmiarowych zgonów pokrywa się z raportowanymi zgonami na koronawirusa. To były te same tygodnie epidemii.

Hiszpania odmraża gospodarkę. Wracają sklepy i hotele

Jak wynika z danych zebranych przez "Financial Times", we Francji od 10 marca do 13 kwietnia odnotowano ponad 14 tys. zgonów spowodowanych przez koronawirusa. Jednocześnie krajowe służby zanotowały niemal 17 tys. dodatkowych zgonów.

Identycznie wygląda sytuacja we Włoszech - w tym wypadku w Lombardii, czyli najbardziej dotkniętym przez wirusa regionie kraju. Od 1 marca do 4 kwietnia w tym rejonie było o 12 tys. zgonów więcej niż wynikałoby to z prognoz na ten rok. Z czego oficjalne dane w tym czasie z koronawirusem łączą 6 tys. zgonów.

To pokazuje jak na dłoni, że część zgonów po prostu umyka statystyce. Nie sprawia jednak, że wirus jest mniej śmiertelny. Jest tylko mniej widoczny.

Stworzenie podobnych wykresów dla Polski jest niemal niemożliwe. Po pierwsze Polska nie raportuje danych do EuroMOMO, po drugie dane spływające z urzędów stanu cywilnego są przez Główny Urząd Statystyczny przetwarzane z niemal dwumiesięcznym opóźnieniem. Po trzecie, koronawirus w Polsce według oficjalnych danych ma niewielką śmiertelność. W tej chwili - na 4 maja - to 698 ofiar. W perspektywie kraju taka liczba nie będzie widoczna w statystykach, zginie w naturalnych zmianach. Warto przy okazji zaznaczyć, że otrzymanie danych z urzędów stanu cywilnego nie jest łatwe. I tak wyciągnięcie tygodniowych danych dotyczących Warszawy trwałoby według urzędników przynajmniej tydzień. Stąd możemy operować tylko na danych miesięcznych.

Polska? Bez zmian w danych

Jednocześnie money.pl zebrał dane o aktach zgonów z czterech największych miast w Polsce: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Łatwo zaobserwować, że w Polsce śmiertelność została utrzymana w ryzach.

Dane jednoznacznie rozprawiają się też z teoriami, że Ministerstwo Zdrowia świadomie tuszuje część zgonów. Takie "pudrowanie" byłoby dość jednoznacznie widać w statystykach. Tymczasem w danych tego nie widać.

I tak w stolicy w marcu urząd stanu cywilnego wydał 1,7 tys. aktów zgonu. W kwietniu ta liczba niemal się nie zmieniła, nieznacznie spadła. W porównaniu z innymi latami nie widać istotnego wzrostu.

Podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu. Tutaj w marcu były 643 wydane akty zgonu, w kwietniu 724. Dane te są znacznie lepsze niż w ubiegłych latach.

Najwięcej danych dotyczących wydanych aktów zgonu udostępnia Kraków. W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć dane z ostatniej dekady. I tutaj ponownie widać, że marzec (ostatnie aktualne dane) z 2020 roku nie był pod względem śmiertelności wyjątkowy. Inne lata przynosiły więcej ofiar. Styczeń 2017 roku przyniósł w tym mieście blisko 1,2 tys. zgonów. Styczeń 2020 roku 927.

Najmniej danych o śmiertelności udostępnił nam Poznań. Analizę trzeba wykonać na podstawie informacji o zgonach w marcu w poszczególnych latach.

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem:

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące