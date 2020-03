Koronawirus w Polsce i na świecie. Analizujemy najnowsze dane

Stany Zjednoczone dzień po dniu stają się jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie. Sytuacja - biorąc pod uwagę liczbę nowych przypadków - jest zdecydowanie poważniejsza niż we Włoszech czy Hiszpanii. Ostatnie 24 godziny przyniosły w USA ponad 11 tys. nowych infekcji. Tylko w ciągu ostatnich trzech dni liczba zachorowań urosła o 30 tys.

Materiał zawiera liczne wykresy - poczekaj na ich załadowanie. Wykresy dot. danych światowych są aktualizowane następnego dnia.

W sumie w USA jest blisko 55 tys. potwierdzonych infekcji. Dwa tygodnie temu było ich ledwie kilkaset na terenie całego kraju.

W tej chwili co trzy dni podwaja się liczba przypadków. Jak wynika z analizy money.pl, średnio każdy dzień tego tygodnia przynosi od 20 do 30 proc. więcej pozytywnych testów.

Jeżeli tempo nowych zachorowań nie spadnie, do końca tygodnia - do niedzieli - w USA będzie blisko 150 tys. pozytywnych testów na koronawirusa. A to będzie oznaczało, że to właśnie ten kraj będzie najpoważniej dotknięty wirusem. Warto zauważyć, że USA wyprzedziły Europę pod względem nowych dziennych zachorowań. Liczby 11 tys. nowych zachorowań nie notował do tej pory żaden europejski kraj. Nawet Włochy i Hiszpania w szczytowych momentach nie miały takich wzrostów.

Jak z kolei sytuacja wygląda w Europie? We Włoszech pojawiły się 5249 nowe zarażenia koronawirusem tylko w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który zbiera wyniki z całego świata, we Włoszech dzienny przyrost nowych chorych nie schodzi od tygodnia poniżej 4 tys. Do tej pory rekordowy dzień przyniósł ponad 6,5 tys. nowych przypadków. W sumie (dane na 24 marca) chorych jest 69 tys. osób. Warto dodać, że jeszcze tydzień temu we Włoszech było 30 tys. infekcji. Dziś jest to ponad dwa razy więcej.

Ścieżką Włoch podążali do tej pory również Hiszpanie. W ciągu ostatniej doby przybyło tam blisko 7 tys. nowych zarażonych. Dziś w tym kraju jest 39 tys. chorych. Jeżeli Hiszpania utrzyma dotychczasowe tempo, to w ciągu dwóch tygodni przegoni Włochy pod względem liczby potwierdzonych infekcji (przy założeniu, że we Włoszech ten poziom nie spadnie).

Jak wygląda porównywanie wzrostu zachorowań? W danych uwzględnia się dzienny wzrost nowych chorych dla całego kraju, o ile ogólna liczba przekroczyła już 100 potwierdzonych przypadków. Dlaczego od tego poziomu? Do tego momentu w różnych krajach wzrost był diametralnie inny. Jedne osiągały ten poziom w kilka dni, inne w długie tygodnie. Skalę rozprzestrzeniania się choroby pokazuje się z kolei dzień po dniu.

Wzrost liczby zachorowań zanotowała również Francja. Jak wynika z danych Uniwersytetu Hopkinsa, służby sanitarne dwa tygodnie temu (czyli od 14 do 15 marca) dodały zaledwie 30 zarażonych do listy. Ostatnie 24 godziny przyniosły 2,4 tys. nowych chorych. W sumie we Francji jest ponad 22 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa.



Jak na tle pozostałych państw wypada Polska? Biorąc pod uwagę doświadczenia pozostałych krajów UE, śmiało można sądzić, że kluczowy do oceny działań służb epidemiologicznych będzie najbliższy tydzień. I we Francji, i w Niemczech liczba chorych zaczynała drastycznie przybywać mniej więcej po 10 dniu od przekroczenia 100 infekcji na terenie kraju. W wielu krajach na tym etapie tempo przybywania nowych przypadków rosło błyskawicznie. Ostatni dzień Polska zamknęła z nowymi 152 przypadkami.

W kolejnych dniach Francja miała na przykład ponad 500 zachorowań każdego dnia. To wskazywało, że epidemia dalej się rozwija. Podobnie było w Niemczech. Polska jest właśnie w 11. dniu od przekroczenia bariery 100 zachorowań w kraju.

Od dawna wzorem do naśladowania dla europejskich krajów może być Korea Południowa. Od dłuższego czasu liczba nowych przypadków oscyluje w okolicach 100 każdego kolejnego dnia. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 76 chorych. Łącznie suma chorych w tym kraju to nieco ponad 9 tys.

Na podstawie dostępnych danych postanowiliśmy przeanalizować również, ile czasu minęło od pojawienia się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w kraju, do czasu poinformowania o pierwszych wyzdrowieniach.

Jak wynika z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa, we Włoszech ten czas wyniósł 22 dni. W Niemczech z kolei 21 dni. Włosi wskazują, że mają już 8,3 tys. przypadków wyzdrowienia. Mowa o osobach, które przebywały w szpitalu z potwierdzonym wirusem i zostały z niego wypuszczone. Gdyby uwzględniać osoby bez diagnozy, które przeszły chorobę i wyzdrowiały, wynik byłby inny. Takich danych jednak nikt nie zbiera. W Niemczech jest z kolei ponad 3 przypadków wyzdrowienia. W Polsce licznik wciąż wskazuje na 1 osobę, która opuściła szpital po pozytywnej diagnozie i przejściu choroby.

Dane z wielu krajów pozwalają również pokazać, w jaki sposób rośnie liczba przypadków zgonów spowodowanych koronawirusem (i chorobami współtowarzyszącymi). Pod tym względem w Europie największy problem mają Włosi. Według danych z 24 marca wirus okazał się śmiertelny dla ponad 6,8 tys. osób. Dla przykładu we Francji to już ponad 1,1 tys. przypadków. Z kolei w Korei Południowej to 126.

