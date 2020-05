Koronawirus w USA. Donald Trump chce luzować restrykcje gospodarcze

Jednocześnie Trump przyznał, że zdaje sobie sprawę, że luzowanie obostrzeń może doprowadzić do strat i trudności dla wielu, a skrajnie nawet do zwiększonej śmiertelności wirusa SARS-CoV-2.

- Nie mówię, że wszystko jest idealnie. Czy będzie to miało wpływ na niektórych ludzi? Tak. Czy niektórych mocno to dotknie? Tak. Ale musimy otworzyć nasz kraj i musimy go otworzyć wkrótce - tłumaczyła głowa państwa w rozmowie z telewizją AMC. Jego wypowiedzi cytuje next.gazeta.pl.