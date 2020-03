Koronawirus wpływa na sprzedaż alkoholu. Przemysł spirytusowy ma pomysł

- Mamy do czynienia ze znacznym spadkiem popytu na nasze produkty. Zamknięte zostały restauracje, bary, zamarł ruch turystyczny, hotele notują rekordowo niskie obłożenie, a pamiętajmy, że branża HoReCa (hotele, restauracje, katering) stanowi ok. 15-20 proc. naszego rynku - mówi Woronowicz.

Jak dowodzi i co widać w obecnej niezwykłej sytuacji, duża część handlu przenosi się w warunkach kryzysowych do sieci. Tradycyjny handel naraża klientów i pracowników na ryzyko zarażenia koronawirusem. E-commerce pozwala przynajmniej częściowo rozładować kolejki w sklepach i zmniejszać ryzyko dla klientów i pracowników związanych z bezpośrednim, bliskim kontaktem.

- Co ciekawe alkohol pozostaje jedynym spośród innych produktów spożywczych z nieuregulowaną możliwością handlu za pośrednictwem Internetu. Najwyższa pora to zmienić i dostosować przepisy do realiów XXI wieku - apeluje Woronowicz z ZPPPS.