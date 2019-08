Kryptogiełda płaci ponad milion złotych za dane o szantażyście

Binance to największa pod względem wolumenu giełda kryptowalut na świecie. Zmaga się z szantażystą, który zagroził, że udostępni w sieci ok.10 tys. zdjęć klientów giełdy, które były wykorzystane w procesie identyfikacji. Jak podaje "Puls Biznesu" powołując się na "Bloomberg", Binance oferuje 25 bitcoinów za informacje, które pomogą w identyfikacji szantażysty.

W momencie pisania artykułu jeden bitcoin wyceniany jest po 11 tys. 960 dolarów amerykańskich, co przekłada się na łączną kwotę 299 tys. dolarów. Z kolei dolar w stosunku do złotego kosztuje 3,85 zł, co daje zawrotną kwotę 1,15 mln zł.