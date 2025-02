Kryzys za Odrą pogrąża polski przemysł. Eksport do Niemiec wyraźnie w dół

Pozycja Niemiec i innych kluczowych partnerów

Niemcy utrzymały pozycję największego partnera handlowego Polski, choć ich udział w eksporcie zmniejszył się o 0,8 punktu procentowego do 27,1 proc., a w imporcie spadł o 0,7 punktu procentowego do 19,2 proc. Nadwyżka w handlu z Niemcami wyniosła 119,2 mld złotych, co oznacza spadek z 138,8 mld złotych w 2023 roku.