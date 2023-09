KSeF dla instytucji publicznych: Procedury i korzyści

KSeF nie tylko dla przedsiębiorców

Faktury ustrukturyzowane z KSeF mają dotyczyć wszystkich rodzajów transakcji, a w przypadku instytucji publicznych np. będą to faktury z tytułu świadczenia usług na rzecz mieszkańców przez Jednostki Samorządu Terytorialnego za dostawę mediów.

Ministerstwo Finansów opracowało KSeF w celu uszczelnienia luki w VAT i wprowadzenia systemu rejestracji, odbioru i przechowywania faktur, które będą miały ustandaryzowaną formę. Z KSeF mają docelowo korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, ale nie tylko one. Będzie to system, który wykorzystywać mogą różne instytucje. Jego użytkownikami będą:

Korzyści dla instytucji publicznych z wprowadzenia KSeF

Dzięki wprowadzeniu KSeF i obowiązku korzystania z tego systemu przez podatników większy dostęp do kluczowych danych uzyskują instytucje publiczne. Przedsiębiorcy będą wystawiać faktury w formie elektronicznej wedle określonego wzorca, a następnie przesyłać je do KSeF, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

Organy podatkowe będą mogły poddawać faktury wystawiane przez podatników bieżącej analizie i kontroli danych w nich zawartych, a to wszystko w czasie rzeczywistym. Digitalizacja sektora finansów ma na celu uszczelnianie luki w VAT.

Organy podatkowe będą miały dostęp do danych w KSeF. Ich zakres jest znacznie szerszy niż ten właściwy dla Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_FA. Nie będzie już więc w przyszłości obowiązku przesyłania takich plików, ale prawdopodobnie urzędy skarbowe nadal będą miały opcję wezwania podatników do zrobienia tego na żądanie. Na dodatek plik ten może obejmować okres do 5 lat wstecz po wejściu w życie obligatoryjnego e-fakturowania w KSeF.