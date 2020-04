Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Zgodnie z decyzją rządu, każda osoba wracająca z zagranicy jest automatycznie kierowana na dwutygodniową kwarantannę. To ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Osoby przebywające na kwarantannie nie mogą pracować, ale za okres kwarantanny przysługuje im wynagrodzenie, które wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Komu przysługuje zasiłek chorobowy za okres kwarantanny?

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS zależna jest od decyzji państwowego inspektora sanitarnego. Jeśli uzna on, że w trakcie kwarantanny pracować nie można, to takiemu pracownikowi przysługuje zwolnienie lekarskie, a co za tym idzie także zasiłek. W przeciwnym wypadku wynagrodzenie wypłaca pracodawca.