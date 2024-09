Lewica zapowiada projekt ustawy ws. pustostanów

kiedy 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedy USTAWY chroniące właścicieli mieszkań, wystarczy obejrzeć w telewizji jakie problemy mają właściciele mieszkań . Wynajmują , a wynajmujący nie płaca i nie mogą ich się pozbyć ? To KULAWE PRAWO w Polsce ! Czas to zmienić ! Na zachodzie własność to świętość i nikt nie ma prawa jej naruszyć, a u nas od tylu lat nic nie zrobiono aby to zmienić ! Co robi sejm, senat armia parlamentarzystów , a sprawy obywateli nie uregulowane od lat . SKANDAL ! Co to wynajmującego ma obchodzić ,ze ten co nie płaci nie ma gdzie , mieszkać to jego problem ! Do tej pory przed wynajęciem miał gdzie mieszkać ?