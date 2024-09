Polacy w pułapce czynszowej. Możemy zazdrościć Węgrom czy Czechom

Polska na tle sąsiadów

- Jest to raport wiarygodny, oparty na wiarygodnych informacjach. Przedstawia sytuację w sposób kompleksowy i pokazuje trendy . Jest to w zasadzie jedyny raport, w którym następuje porównanie Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej z krajami Unii Europejkiej - powiedział podczas prezentacji raportu Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Polacy w pułapce finansowej. Nowe dane

"Niewielka populacja automatycznie ogranicza absolutną skalę zróżnicowania dochodów, a – co za tym idzie – także dostępności finansowej mieszkań. Mniejsze rynki nieruchomości cechują się bowiem większym stopniem homogeniczności, tj. mniejszym zróżnicowaniem cen w skali kraju i mniejszym zróżnicowaniem dostępu do kredytów hipotecznych. Po drugie, średni poziom cen w małych krajach jest w większym stopniu powiązany ze średnim poziomem cen w krajach ościennych, zwłaszcza jeżeli między krajami może następować swobodny przepływ towarów i ludzi, a one same należą do jednego obszaru walutowego" - piszą w swoim najnowszym raporcie eksperci SGH.