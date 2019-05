Lex Żabka wraca. PiS chce zaostrzyć zakaz handlu już po eurowyborach

Z wykorzystywania statusu placówki pocztowej jest znana głównie franczyzowa sieć Żabka, ale w jej ślady idzie coraz więcej innych firm. To skłania rząd do odkurzenia przepisów, których wprowadzenie zostało w zeszłym roku zawieszone.

Na wprowadzenie "lex Żabka" naciskała "Solidarność", a także jej były przewodniczący, Janusz Śniadek, obecny poseł PiS. "Patologia, kabaret i nieuczciwa konkurencja" - tak nazwał politykę sieci Żabka w odniesieniu do zakazu handlu.

Szef podkomisji sejmowej do spraw rynku pracy już we wrześniu 2018 r. zapowiedział "uszczelnienie" ustawy. Projekt powstał późną jesienią, a Sejm miał się nim zająć tym w grudniu zeszłego roku, ale nagle zniknął z porządku obrad i trafił do sejmowej zamrażarki.