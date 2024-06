Lider związkowców uderza w rząd. "Normy dostosowane pod rosyjski węgiel"

JAREK 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Polskie górnictwo to patologia, górnicy pracują coraz mniej, coraz krócej, wydobywają coraz mniej węgla a zarabiają coraz więcej, średnia to już ponad 11 tys zł. Śląsk jest pełen 40 paroletnich emerytów. Tylko nie mówcie mi że to zawód niebezpieczny, nikt z nas nie ma gwarancji powrotu z pracy do domu. Przez ponad 35 lat pracowałem jako strażak, moje rodzina za każdym razem kiedy wychodziłem z domu nie wiedziała czy do niego wrócę. Nie raz byłem w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach i raz kiedy już myślałem że to jest ten czas i nawet w pewnym sensie się z tym pogodziłem. Ale okazało się że to nie była jeszcze ta moja ostatnia godzina, ale przez te lata byłem na niejednym strażackim pogrzebie!