Linie lotnicze odwołują loty z polskich lotnisk. Pierwsze komunikaty po decyzji o zamknięciu granic

Część lotów narodowy przewoźnik zawiesił na dłuższy czas. To przede wszystkim reksy do USA, które zamknęły swój teren dla obywateli strefy Schengen na 30 dni. To następujące rejsy:

Warszawa - Oslo - rejsy zawieszone od 13 do 27 marca 2020,

Warszawa - Pekin - rejsy zawieszone do 25 kwietnia 2020,

Budapeszt - Seul - rejsy zawieszone do 8 kwietnia 2020,

Warszawa - Mediolan - rejsy zawieszone do 3 kwietnia 2020,

Warszawa - Wenecja - rejsy zawieszone do 3 kwietnia 2020,

Warszawa - Londyn-City - rejsy zawieszone do 24 kwietnia 2020,

Budapeszt - Londyn-City - rejsy zawieszone do 24 kwietnia 2020,

Kraków - Bukareszt - rejsy zawieszone do 24 kwietnia 2020,

Warszawa - Zaporoże - rejsy zawieszone do 24 kwietnia 2020,