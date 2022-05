Lista podwyżek cen żywności przyprawia o zawrót głowy. Nawarstwiło się kilka problemów

Drożyzna najbardziej daje się we znaki w kategoriach takich jak: żywność, paliwa i energia. Do szybujących cen na stacjach i wysokich rachunków można było się już wcześniej przyzwyczaić. Coraz większą zmorą stają się zakupy spożywcze .

Kiedyś takie podwyżki by szokowały w skali całego roku. Teraz dotykają nas z miesiąca na miesiąc.

"Tak duże zmiany są konsekwencją szoku na globalnych rynkach po ataku Rosji na Ukrainę , a podobne zmiany cen obserwujemy w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W ujęciu rok do roku ceny żywności rosną już o 12,7 proc., a sytuacja na rynkach globalnych wskazuje na potencjał do ich przyspieszenia powyżej 15 proc." – ostrzegają ekonomiści PKO BP.

Dlaczego ceny żywności idą tak mocno w górę?

Dodaje, że wzrostowi cen sprzyja zwiększony popyt na mięso, któremu towarzyszy obniżona produkcja. Mamy tu do czynienia z efektem niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnich kwartałach oraz stratami związanymi z ptasią grypą z 2021 roku .

Ceny żywności – prognoza

"Na rynku globalnym widzimy co prawda pierwsze oznaki stabilizacji sytuacji (indeks cen żywności FAO w kwietniu lekko spadł po 13-proc. wzroście w marcu), a na krajowym rynku hurtowym widać oznaki stabilizacji cen mięsa, po bezprecedensowym "rajdzie" w górę w marcu i kwietniu. Niemniej maj przyniósł nasilenie wzrostu krajowych cen hurtowych nabiału, tłuszczów i olejów , zatem w tych kategoriach zobaczymy dalszy wzrost cen detalicznych " – prognozują.

Do tego zakładają "standardowy wzrost cen pieczywa i wyrobów zbożowych ", a także dalszy wzrost cen wędlin , opóźniony w czasie wobec wzrostu cen mięsa.

"Póki co nie najgorzej wyglądają perspektywy urodzaju rynku owoców i warzyw (dotychczas brak wiosennych przymrozków), co daje szansę na umiarkowany wzrost cen krajowych warzyw i owoców. Jednak nawet przy dobrym urodzaju trudno oczekiwać spadku cen owoców i warzyw w ujęciu rok do roku, głównie z powodu wzrostu cen energii elektrycznej, paliw i nawozów" – wskazują ekonomiści BOŚ.