Lockdown w Niemczech. "Polskie pierogi sprzedają się jak nigdy dotąd"

Damian 1 godz. temu

Ojojoj 90% ludzi zniszczonych lockdalnami (jest korelacja, im więcej obostrzeń tym ludzie gorzej chorują - sprawdźcie na stanach w USA, czy np Białoruś, Szwecję), a tu na pocieszenie dla niewolnikow historia sukcesu. Sukces to by był, jakby wszystkim obniżono podatki jak w Rumunii i firmy by się rozwijały, ale Money za takie artykuły kasy nie bierze. Reklamy są od popierających socjalizm?