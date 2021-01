Lockdown w Niemczech zaostrzony. Merkel: musimy skuteczniej ograniczyć kontakty

Liczba zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła we wtorek o 11 897 - podał we wtorek Instytut Chorób Zakaźnych Roberta Kocha. Łączna liczba zachorowań na COVID-19 zbliża się do wartości 1,79 mln. Liczba ofiar pandemii wzrosła do 35 518.