Lockdown w Polsce. Tak mają wyglądać pierwsze decyzje

Kontakty towarzyskie, ludzie, kto bedzie tego pilnował? Młodziez od czasu jak nie chodzi do szkoły spotyka sie towarszysko. Natomaist wielu ludzi juz od początku pazdziernika unika i zrezygnowało z kontaktów towarzyskich. Ludzie, ogarnijcie sie. Kto bedzie pilnował tego by młodzi nie spotykali się wieczorami w domach po kilka osób. Zakłady pracy, hehe, przecież mogą być bezobjawowi i roznosić innym a potem zanosić do własnego domu. Sami już pisaliście ze tak bywało i bywa. Jeżeli zakłady mogą pracować to otwórzmy i szkoły.