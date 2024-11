Łódź. Nie tylko Beko. Kolejne grupowe zwolnienia potwierdzone

Firma nie wyklucza możliwości zmiany warunków zatrudnienia dla części pracowników , zamiast definitywnego zakończenia współpracy. Monika Pawlak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wskazuje, że w przypadku propozycji nowych warunków zatrudnienia pracownicy mają wybór - mogą zaakceptować zmienione umowy lub zdecydować się na odejście z firmy. W tym drugim przypadku przysługuje im prawo do odwołania się do sądu pracy.

Trudna sytuacja w regionie łódzkim

Nie tylko Beko. Zwolnienia grupowe także w znanej firmie IT w Łodzi

Firma Makani ze Żłobnicy, producent przypraw, zgłosiła zamiar zwolnienia 47 pracowników w związku z pożarami, które miały miejsce w sierpniu. Agrisolutions Poland z Kutna, producent części do maszyn, ogłosiła upadłość, co skutkowało zwolnieniem 32 osób. Producent odzieży z Łodzi, który początkowo planował zwolnić 19 pracowników, wycofał się z tych planów.

Krzysztof Barański, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zauważa, że zwolnienia grupowe są tylko jednym z wielu wskaźników sytuacji na rynku pracy. W sierpniu w powiatowych urzędach pracy w Łodzi i całym województwie zarejestrowano 6489 nowych bezrobotnych, co jest minimalnie mniej w porównaniu do lipca. W sierpniu z rejestru wyrejestrowało się 5771 osób, co również jest mniej w porównaniu do lipca.