Magazynowe miasteczko na zachodzie Polski. Pracować będzie w nim aż 900 osób

Grupa CCC planuje budowę magazynu, który ma zapewnić obsługę wszystkich operacji logistycznych związanych z przyjęciem, dostosowaniem i dystrybucją towarów do całej sieci sklepów HalfPrice, zlokalizowanych w Polsce i Europie. W nowym magazynie mają zostać zainstalowane automatyczne systemy układnicowe do składowania i wydania pełnych palet towaru. Ponadto pojawią się autonomiczne roboty sortujące.

- Region Polkowic pozostaje dla nas sercem działalności, pomimo że jako Grupa CCC jesteśmy obecni już w 23 krajach . To perspektywiczna lokalizacja, w której chcemy się rozwijać i tworzyć atrakcyjne miejsca pracy. Tym bardziej doceniamy bliską współpracę z instytucjami w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a przede wszystkim wsparcie i głębokie zrozumienie potrzeb przedsiębiorców przez burmistrza Polkowic, pana Wiesława Wabika, któremu dziękuję za zaangażowanie w działania na rzecz biznesu – powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Miłek, prezes CCC .

CCC stawia na Dolny Śląsk

- Zagłębie Miedziowe to drugi po Wrocławiu najbardziej rozwinięty gospodarczo region Dolnego Śląska. Do Polkowic przyjeżdża codziennie do pracy kilkanaście tysięcy osób. Nasz rodowód wywodzi się z górnictwa rud miedzi, ale stawiamy również na dalszy dynamiczny rozwój polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wspieramy przedsiębiorczość i doceniamy nowe inwestycje oferujące zatrudnienie naszym mieszkańcom – zaznacza Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.