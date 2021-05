Małe sklepy, duży sukces. Polacy polubili je w pandemii. Pytanie na jak długo?

Jak wynika z globalnego badania YouGov, które opisuje „Rzeczpospolita" we Francji 44 proc. badanych lubi małe sklepy. W świecie liderem pod tym względem są Indie, gdzie 53 proc. badanych opowiedziało się za małymi sklepikami.

Jednak jeśli chodzi o liczbę sklepów spożywczych w Europie, byliśmy absolutnym liderem z liczbą ponad 100 tys. Jednak to się zmieniło, bo w ostatnich latach spada ich liczba.

Jak wylicza Rzeczpospolita, samych ogólnospożywczych, bez specjalistycznych czy warzywniaków jeszcze w 2009 r. było ok. 103 tys. Tymczasem na koniec 2020 r. liczba spadła do 62 tys.

Rosnąca sympatia do nich wywołała renesans tego formatu. Sklepy podnoszą też w związku z tym jakość usług, co jest łatwiejsze, bo mali przedsiębiorcy dołączają do grup zakupowych czy sieci franczyzowych. Dzięki temu też mogą zaoferować niższe ceny.