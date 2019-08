Mapa bezrobocia. Rekordowo niskie, ale nie w całej Polsce. 76 powiatów wciąż stawia opór

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,2 proc. - podał GUS w poniedziałek . Tak dobrze nie było od września 1990 roku. Nie jest to jednak wielkim pocieszeniem dla tych powiatów w Polsce, w których czas jakby się zatrzymał.

W Polsce jest wciąż 76 powiatów, w których bezrobocie przekracza 10 proc. i mieszka w nich łącznie 216,9 tys. bezrobotnych, czyli co czwarty w kraju. W jedenastu bezrobocie przekracza 15 proc., a w jednym powiecie - 20 proc.

Ten powiat ma stolicę w Szydłowcu. Bez pracy jest tam aż 22,6 proc. chętnych, czyli 3200 osób. A i sytuacja, choć się poprawia, to bardzo powoli. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z rejestrów w urzędzie pracy wykreślono w Szydłowcu zaledwie dwieście osób i bezrobocie spadło o tylko 0,8 pkt. proc.

Nawet, jak się porówna ze stanem sprzed dziesięciu lat, to "szału nie ma". W tym czasie stopa bezrobocia spadła w Szydłowcu o 9,1 pkt. proc., tj. z 31,7 proc. do 22,6 proc. Wtedy w skali całego kraju gorzej było w Bartoszycach na Warmii. Tyle, że w Bartoszycach poprawiło się dużo bardziej.

Bliskość Radomia zdecydowanie działa na niekorzyść. W pierwszej dziesiątce najwyższego bezrobocia są: Przysucha, Radom i Szydłowiec, oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Po oddaniu obwodnicy Radomia w tym roku, jest z tamtego rejonu około półtorej godziny samochodem do Warszawy, gdzie... bezrobocie wynosi zaledwie 1,4 proc. Być może to coś zmieni i bezrobotni odważą się jeździć do pracy w stolicy? Bo pomysł z lotniskiem w Radomiu, delikatnie mówiąc, nie okazał się trafiony.