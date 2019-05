Mastercard wchodzi w BLIK. Będzie rozwijał polski standard płatności za granicą

O szykowanej transakcji nieoficjalnie dowidziała się " Rzeczpospolita ". Nabycie przez Mastercard udziałów w PSP ma zostać sfinalizowane do końca czerwca.

Wejście Mastercard do PSP oznacza, że usługa najprawdopodobniej będzie przez Amerykanów wprowadzana na rynki zagraniczne.

Usługa pozwalająca wykonywać płatności za pomocą tymczasowego sześciocyfrowego kodu rozwija się błyskawicznie. W pierwszym kwartale 2019 roku zrealizowano prawie 40 milionów transakcji , czyli prawie 3 razy tyle co rok temu.

- BLIK jest już popularniejszy przy zakupach w sieci niż karty. Pokazały to dane NBP za ostatni kwartał ubiegłego roku - mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności. - Naszą ambicją na ten rok jest to, aby co drugi zakup w sieci był opłacany BLIK-iem dodaje.