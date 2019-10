Media publiczne. Nowy system finansowania najwcześniej w 2021 roku

Zdaniem Czabańskiego, system finansowania mediów publicznych z abonamentu RTV się wyczerpał i nic nie wskazuje na to, by wzrosła liczba obywateli, którzy regularnie uiszczają opłatę.

- Obecnie ok. miliona gospodarstw domowych rzetelnie i od lat płaci abonament RTV. Są to ludzie, którzy zarówno przestrzegają prawa, jak i widzą potrzebę istnienia mediów publicznych. Wydaje mi się, że gdy będziemy systemowo załatwiać tę sprawę, to trzeba tych ludzi docenić. Wydaje mi się, że godnym „rozstaniem” z tymi ludźmi w momencie przejścia na inny system finansowania byłoby przekazaniem im nieodpłatnie radioodbiorników cyfrowych - powiedział Czabański.

- Jedną z przeszkód w rozwoju radiofonii cyfrowej, w której zresztą nie chcą uczestniczyć największe grupy komercyjne, jest mała liczba aparatów cyfrowych w Polsce. Tego rodzaju ruch, który zaproponowałem, dość radykalnie zmieniłby tę sytuację. Byłoby to z korzyścią nie tylko dla osób, które otrzymałyby te odbiorniki, ale z korzyścią dla radiofonii cyfrowej. To drugie oznacza radykalne poszerzenie rynku radiowego, gdyż tradycyjne częstotliwości są już zajęte przez główne grupy radiowe. „Cyfra” oznaczałaby wejście dużej konkurencji na rynek radiowy, czyli to, o co nam chodzi - powiedział Czabański.