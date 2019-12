"Mieszkanie na start" do poprawki. Program zaliczył falstart

Tymi gminami są Wałbrzych, Toruń, Biała Podlaska, Kępno i Konin. Łączna liczba osób w gospodarstwach domowych, którym została wypłacona dopłata, to 712. Do listopada zostały wypłacone środki przeznaczone dla 245 mieszkań. Bank Gospodarstwa Domowego analizuje 12 kolejnych wniosków obejmujących 508 lokali – ustalił dziennik.

Po co w ogóle powstał ten program, skoro sztandarowym programem mieszkaniowym PiS-u jest "Mieszkanie Plus"? Jak wyjaśniał w rozmowie z DGP polityk obozu rządzącego, "Mieszkanie na start" ma odbierać argument, jakoby w "Mieszkaniu plus" były wysokie czynsze. W "Mieszkaniu na start" najemcy mogą liczyć na dopłaty ok. 220 zł miesięcznie, co dla niektórych rodzin jest konkretną pomocą, ale też pozostaje poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę dawne deklaracje.