Miliarder chce być prezydentem Czech. "Czeski Trump" zapowiada powrót

Babis to postać niezwykle barwna. Został jednym z bardziej kontrowersyjnych premierów Czech. Czeka go proces w sprawie rzekomego oszustwa związanego z dotacjami Unii Europejskie, a mimo to poważnie myśli o prezydenturze. Według Bloomberga ma szansę na drugą turę.





Media zdążyły porównać go do Jarosława Kaczyńskiego, Viktora Orbana i Silvio Berlusconiego. Nazywany jest również "Czeskim Trumpem".