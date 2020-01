Miliardy przejdą koło nosa. Polska dostanie mniej pieniędzy

"W praktyce tworzony jest mechanizm dźwigni, ponieważ 7,5 mld euro ma być uzupełnione środkami państw członkowskich. Komisja oczekuje, że każde państwo dołoży co najmniej 1,5-krotność (a maksymalnie 3-krotność) tego, co otrzyma z FST. Łącznie ma to dać od 30 do nawet 50 mld euro" - tłumaczą ekspertki w analizie.