Europejska płaca minimalna. KE rozpoczyna prace nad projektem

Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek konsultacje ws. europejskiej płacy minimalnej, o czym informuje "Gazeta Wyborcza". KE zapowiada, że nie chce określić konkretnego poziomu płacy minimalnej.

Zamiast tego ma zaproponować specjalny mechanizm, na podstawie którego państwa Unii Europejskiej wyliczą poziom płacy minimalnej, zgodny z kryteriami KE. Brytyjski dziennik "Guardian", na którego powołuje się „Wyborcza”, podaje, że miałby być to poziom nie mniejszy niż 60 proc. mediany wynagrodzeń w danym kraju członkowskim.

- W Danii płace są negocjowane przez pracowników i pracodawców i tak jest od ponad 100 lat. Podstawową zasadą w modelu duńskim jest to, że państwo nie ingeruje w te negocjacje. Popieram wyższe płace dla najmniej zarabiających, ale żeby osiągnąć ten cel, trzeba szanować narodowe tradycje i dobrze funkcjonujące modele - tłumaczy "Financial Times" Peter Hummelgaard, duński minister zatrudnienia. Do jego wypowiedzi dotarła "Wyborcza".