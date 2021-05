Milioner Zbigniew Kuczma nie żyje. Wiceprezes cinkciarz.pl wspomina biznesmena

W rozmowie z money.pl Piotr Kiciński podkreśla, że Zbigniew Kuczma, choć formalnie nie zasiadał już w zarządzie cinkciarz.pl, to cały czas był związany z firmą. To w oparciu o jego zdanie zarząd podejmował wiele kluczowych decyzji.

- To wszystko jest tragiczne, bardzo smutne, przedwczesne. Od strony ludzkiej pozostawił po sobie pustkę. Nikt go nie zastąpi. Był z innego pokolenia, miał ogromny bagaż doświadczeń i wnosił go do nowoczesnego biznesu - mówi nam Kiciński.