Miliony na lotnisko w Radomiu. Inwestycja się opóźni

Porty Lotnicze ujawniły szczegóły inwestycji. W budynku o powierzchni 20 tys. mkw. Ma znaleźć się 30 stanowisk do odprawy pasażerów, 10 punktów kontroli bezpieczeństwa i osiem wyjść do samolotów. Po podpisaniu umowy firmy będą miały 26 miesięcy na realizację przedsięwzięcia – informuje dziennik .

Pierwsze samoloty zaczną korzystać z portu w 2022 r – to najbardziej optymistyczny scenariusz. Zatem inwestycja będzie gotowa trzy lata później, niż początkowo zakładano. „Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że na początku roku szef PL Mariusz Szpikowski na konferencji prasowej informował, że port w Radomiu zostanie oddany jesienią 2019 r. Szybko jednak okazało się, że te plany są zupełnie nierealne. PPL zakładał bowiem, że inwestycja powstanie w zaledwie 10 miesięcy.

Tymczasem firmy, startujące w przetargu zaskarżyły warunki do Krajowej Izby Odwoławczej.

Port w Radomiu ma odciążyć Lotnisko Chopina. PPL liczą, że przeniosą się tam linie czarterowe. Jak czytamy w dzienniku, opóźnienia stają się kartą przetargową dla władz portu w Modlinie, które od dawna planują rozbudowę. PPL nie chciał jednak przystać na to, by Mazowsze dokapitalizowało spółkę kwotą 50 mln zł. Jak dowiedział się DGP. Władze Modlina przekonały do swoich racji Marcina Horałę, nowego wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK.