Minister rolnictwa: Na spadek cen żywności bym nie liczył

Kowalczyk podkreślił, że wzrost cen żywności to tendencja globalna wynikająca m.in. z tego, że zboże ukraińskie nie może opuścić portów czarnomorskich. A zboże z Ukrainy dociera też do państw Afryki Północnej. Dlatego, zapewnił Kowalczyk, Polska stara się pomagać Ukrainie w tym eksporcie. Zastąpienie portów Morza Czarnego nie jest jednak możliwe.

Kowalczyka zapytano, czy jest szansa na to, by po tegorocznych żniwach ceny żywności zaczęły spadać lub przestały rosnąć. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, iż bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. "Jest szansa, że mogą się zatrzymać. Ja na spadek cen bym już nie liczył" - zaznaczył.

Ceny żywności rosną, bo droższa jest produkcja

Zdaniem wicepremiera jedną z przyczyn wysokich cen żywności, jest wzrost kosztów jej produkcji. Wynika to przede wszystkim z drogiego gazu i nawozów. To doprowadziło do wzrostu cen zbóż i pasz, co oznacza, że także produktów pochodzenia zwierzęcego.