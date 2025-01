Ministerstwo odsłania karty. Oto ile wynosi zadłużenie Skarbu Państwa

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2024 r. wyniosło ok. 1.628,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 60,1 mld zł (+3,8 proc.) miesiąc do miesiąc – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów.