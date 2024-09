Ministerstwo pokazuje kluczowy plan. Będziemy poszukiwać złóż wodoru

GrG 39 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kobiecina do spółki z hałastrą już się pogubili - nie wiedzą na co stawiać. Od 2009 elektrowni atomowej postawić nie mogą a przypomnę, że za rządów PO (zanim PiS dorwał się do koryta) premie wypłacali swojakom za jej budowę (tej niewidzialnej). Proszę poczytać - w necie nic nie ginie