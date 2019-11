Mój prąd. Instalatorzy paneli słonecznych dołączają do programu

Porozumienie podpisali przedstawiciele firm: Columbus Energy, Soon Energy Poland, Stilo Energy, Media Broker oraz Zielona-Energia.com

Przedsiębiorstwa mogą złożyć jednorazowo do 20 wniosków o dofinansowanie, w imieniu swoich klientów.

- Dążymy do tego, żeby wnioskodawcy programu "Mój Prąd" jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę, stąd pomysł wprowadzonego dla instalatorów PV ułatwienia - powiedział PAP prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

"Mój prąd" to rządowy program wsparcia budowy domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Obecnie w Polsce jest ok. 65 tys. takich instalacji.