"Mój Prąd" po raz trzeci. Jakie pieniądze są w grze i dla kogo?

Niebawem startuje trzecia edycja rządowego programu "Mój Prąd". Jakie nowości? Kto może liczyć na dopłaty? - Staramy się o pozyskanie 160 mln euro na trzecią edycję programu "Mój Prąd". Uruchomienie poprzednich programów sprawiło, że ceny instalacji fotowoltaicznych sukcesywnie taniały. Średnia moc instalacji wynosi 5,6 kW. Cena 1 kW spadła, wcześniej było to 5-6 tys. zł, teraz jest to około 3,5-4 tys. zł. Może się zdarzyć tak, że dofinansowanie ulegnie drobnemu obniżeniu, ze względu na to, że koszt całej instalacji maleje - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Dofinansowanie jest i kwotowe, i procentowe. Wcześniej dofinansowanie wynosiło do 50 proc., było to nie mniej niż 5 tys. zł. Teraz być może próg kwotowy obniżymy, ale chcemy też zastosować progresywny sposób dofinansowania, biorąc pod uwagę, że cena uległa obniżeniu. Jednak jeśli będą instalowane dodatkowe...

rozwiń