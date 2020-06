Morawiecki: 700 mld złotych może trafić do Polski. Rząd negocjuje z Unią Fundusz Odbudowy

- Europa to wielki zbiór różnych racji i punktów widzenia. Trzeba potrafić w skuteczny sposób docierać do decydentów i dyskutować z nimi. Rozmawiałem w ostatnich tygodniach kilka razy z przewodniczącą KE i przewodniczącym RE - mówił premier.

Przestrzegła jednak, że to nie koniec negocjacji, ale krok w dobrym kierunku. Jak to określił niektóre małe, ale bogate kraje mają tu pewne wątpliwości. - Bronią swego bogactwa, zapominają jednak, że zyskują na korzystaniu ze wspólnego rynku i my im o tym przypominamy, tak by wszyscy zgodzili się na kompromis - mówił premier Morawiecki.