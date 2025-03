Mundial w USA w cieniu ceł? Trump: napięcie jest dobrą rzeczą

Mundial USA a cła Trumpa

We wtorek weszły w życie 25-proc. cła na towary z Meksyku i Kanady (wyjątkiem jest kanadyjska energia - tutaj obowiązuje stawka 10 proc.). Od 4 marca USA wprowadziły również dodatkowe 10-proc. taryfy na produkty importowane z Chin .

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że zawiesza wprowadzone we wtorek cła na część kanadyjskiego i meksykańskiego eksportu na ok. miesiąc - do 2 kwietnia. Chodzi o TOWARY podlegające przepisom umowy handlowej USMCA.