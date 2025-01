"Muszę, bo się uduszę". Premier chwali dane dotyczące polskiej gospodarki

"Dobre wiadomości nie są w modzie, ale muszę, bo się uduszę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Polska będzie w tym roku europejskim liderem wzrostu gospodarczego. Urośniemy trzy razy szybciej niż strefa euro i prawie dwa razy szybciej niż inne kraje rozwinięte! To będzie nasz rok!" - napisał w niedzielę, 19 stycznia, na platformie X premier Donald Tusk.

Ekonomista: spokojnie, prognozy jeszcze się zmienią

Rzeczywiście Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu PKB dla Polski w tym roku z 3,7 do 3,4 proc., ale według mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Prognozy w ciągu roku będą się zmieniały, i to na bardziej pozytywne - wskazał niedawno w rozmowie z money.pl.