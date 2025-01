Niemiecka gospodarka wpada w sidła recesji. Są dane za 2024 rok

Kluczowymi czynnikami hamującymi rozwój gospodarczy w minionym roku były rosnąca konkurencja na głównych rynkach eksportowych, wysokie koszty energii oraz utrzymujące się wysokie stopy procentowe . Dodatkowym obciążeniem była niepewność co do perspektyw gospodarczych. W efekcie w 2024 roku PKB Niemiec było tylko o 0,3 proc. wyższe niż przed pandemią w 2019 roku.

Słabość przemysłu i budownictwa

Niejednolity rozwój sektora usług

Deficyt sektora publicznego w 2024 roku wyniósł 113 miliardów euro, co stanowiło 2,6 proc. PKB. Jest to poziom identyczny jak w roku poprzednim i poniżej unijnego limitu 3 proc. PKB. Należy jednak zauważyć, że tylko rząd federalny zmniejszył swój deficyt, głównie dzięki wygaśnięciu programów osłonowych związanych z kryzysem energetycznym.

Problemy niemieckiej gospodarki to zły sygnał dla naszego kraju. Niemcy pozostają kluczowym partnerem handlowym dla Polski, co potwierdzają najnowsze dane dotyczące eksportu. W okresie od stycznia do listopada 2024 roku, wartość polskiego eksportu do Niemiec wyniosła 87,6 mld euro, co stanowiło 28 proc. całkowitego eksportu Polski.