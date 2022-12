Na co zwrócić uwagę, kupując domenę internetową?

Czym jest domena internetowa?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest domena internetowa. Jest to nazwa, pod którą widoczna będzie Twoja strona WWW – domowa, hobbystyczna, ale może przede wszystkim firmowa, związana z prowadzonym przez Ciebie biznesem. Przykładowa domena wygląda w następujący sposób: twojadres.pl, ale może być ona połączona z Twoim adresem pocztowym: kontakt@twojadres.pl. Jak widać, składa się z dwóch części przedzielonych kropką. Pierwszym elementem jest nazwa główna, a drugim – rozszerzenie, inaczej końcówka.

Jak wybrać domenę internetową?

Dla Twojej firmy wybór odpowiedniej domeny internetowej może mieć niebagatelne znaczenie. Nazwa powinna ona być związana z Twoją marką lub wykorzystywanym sloganem. Wybór domeny wpływa na wizerunek firmy oraz na jej późniejsze pozycjonowanie w Google i dotarcie z ofertą do docelowej grupy klientów. Domena nie może naruszać też praw do własności intelektualnej innych osób i podmiotów.

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę, jeśli właśnie stoisz przed wyborem swojej domeny internetowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze domeny internetowej?

Najczęstszą praktyką przy wyborze domeny internetowej jest umieszczenie w nazwie swojej marki. Powinna jednoznacznie kojarzyć się z firmą lub jej produktami lub usługami. Nie wykorzystuj w niej jednak przymiotników "najlepszy", "dobry", "doskonały", np. stolarz.

Dobrze jest wybrać łatwą do zapamiętania i wymówienia domenę internetową. Co to oznacza? Internauci nie będą zastanawiać się nad tym, czy np. w słowie poco jest litera K czy C, jeśli fonetycznie nazwę tę wymawia się "poko". Krótką domenę łatwiej jest zapamiętać i zapisać.

Musisz też wybrać rozszerzenie dla swojej domeny. Do wyboru masz m.in.: rozszerzenia geograficzne: .pl, .eu itp;

rozszerzenia wskazujące na charakter domeny – np. .org, .com, .net. Szacuje się, że nawet co druga witryna na świecie ma domenę z rozszerzeniem .com, ponieważ jest to globalna końcówka najwyższego poziomu, niepowiązana z żadną konkretną strefą geograficzną. W Polsce często wybierane są rozszerzenia .pl, ponieważ wskazuje to właśnie na teren działania firmy. Organizacje non-profit czy organizacje pozarządowe wybierają na ogół rozszerzenie .org.

Ile kosztuje domena internetowa?

Dostępne w sieci domeny internetowe zwykle nie kosztują dużo – od kilku do kilkudziesięciu złotych, ale są i takie, za które trzeba zapłacić nawet kilkanaście milionów – i to dolarów amerykańskich. Dotyczy to bardzo atrakcyjnych nazw, które ktoś chce odsprzedać. Tyle warte są domeny angielskie z rozszerzeniem .com, np. property.com. Za domenę polską, np. urlopy.pl, trzeba zapłacić kilkaset tysięcy złotych. Nie wszystkie dobre, łatwe do zapamiętania i wymówienia domeny będą aż tak drogie. To rynek decyduje o cenie. Ile kosztuje domena internetowa dla Twojej firmy? Za rejestracją wolnego adresu zapłacić od kilku do kilkuset złotych.

Na co należy uważać, kupując domenę internetową?

Przy rejestracji domeny nie wystarczy skupić się na tym, by była unikatowa. Ważne są także inne kwestie, takie jak: możliwe ukryte opłaty,

ochrona prywatności,

ochrona danych,

przejrzystość wybranej oferty,

dostępność pomocy technicznej, zwłaszcza posprzedażowej. Koszt domeny internetowej może znacznie wzrosnąć w związku z odnowieniem po określonym czasie. Być może niska cena za domenę internetową związana jest z koniecznością skorzystania z innych, często niepotrzebnych Ci usług. Opłata za odnowienie często jest wielokrotnie wyższa.

Ochrona prywatności i danych idą ze sobą w parze. Szczegóły domeny umieszczone w katalogach publicznych WHOIS i RDAP są publiczne, wiele firm decyduje się zachować poufność, by nie zostały przechwycone przez niepowołane do tego celu osoby trzecie. Rejestrator domen internetowych powinien zapewniać solidną ochronę prywatności i nie pobierać z tego tytułu dodatkowych opłat, a także nie sprzedawać danych klientów w celach marketingowych.

Oferta rejestratora powinna być przejrzysta, abyś wiedział, na co się decydujesz i z jakich usług będziesz mógł skorzystać – obecnie i w przyszłości.

Co zrobić po zakupie domeny?

Po zamówieniu domeny internetowej, musisz za nią zapłacić. Następnie wybierasz hosting WWW, czyli usługę utrzymania strony WWW i poczty na serwerach. Kolejnym krokiem jest połączenie domeny z serwerem, czyli zmianę serwerów DNS. Czas potrzebny na rozpropagowanie się domeny w sieci DNS trwa najczęściej kilka godzin. Następnie trzeba albo stworzyć samodzielnie stronę internetową, albo zlecić to programistom. Dla zabezpieczenia swojej strony należy skorzystać z certyfikatu SSL.

Wykupienie domeny internetowej trzeba również rozliczyć pod względem podatkowym. Taki zakup nie powoduje, że wszedłeś w posiadanie wartości niematerialnej i prawnej. Dlatego wydatki związane z rejestrację powinny być zaliczone do kosztów działalności. Ujmuje się go w kosztach bilansowych, zgodnie z zasadą memoriału, czyli w okresie, kiedy będziesz korzystać z domeny.

